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Reports Detail November 10 Water Interruption Plan for 16 Vallarta Neighborhoods

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Illustrative archive photo, April19,2014, outside Puerto Vallarta. Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA4.0. Cropped/resized, adaptations under same licence. / Foto ilustrativa de archivo,19abril2014, fuera de Puerto Vallarta. Recortada/redimensionada. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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News Brief. NNC reported a SEAPAL water interruption scheduled for Tuesday, Nov. 10, from 9 a.m. to 9 p.m. in 16 Puerto Vallarta neighborhoods.

The listed areas are La Playita, Centro Pitillal, Prados de la Montaña, Villa de Guadalupe, Paseos de la Ribera, Leandro Valle, La Posta, San Esteban, Condominios Miramar, Playa Grande, Fontanal, Villas Río, Jardines de la Higuera, Primavera de Vallarta, Prados de la Higuera and Arboledas.

The reported plan placed interconnection work on Francisco Villa between 20 de Noviembre and Independencia. Vallarta Today has not verified whether the interruption occurred or the current service status.

Reportes detallan el corte de agua previsto para el 10 de noviembre en 16 colonias de Vallarta

Nota breve. NNC informó de un corte de agua de SEAPAL programado para el martes 10 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, en 16 colonias de Puerto Vallarta.

Las colonias mencionadas son La Playita, Centro Pitillal, Prados de la Montaña, Villa de Guadalupe, Paseos de la Ribera, Leandro Valle, La Posta, San Esteban, Condominios Miramar, Playa Grande, Fontanal, Villas Río, Jardines de la Higuera, Primavera de Vallarta, Prados de la Higuera y Arboledas.

El plan reportado ubicaba la interconexión en Francisco Villa, entre 20 de Noviembre e Independencia. Vallarta Today no ha verificado si ocurrió la suspensión ni el estado actual del servicio.

Photo: SEAPAL Vallarta

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SEAPAL Vallarta — Noticias

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Archive panorama of Puerto Vallarta, photographed November 23, 2022. Context image. The Ixtapa school and its drinking fountains are outside the scene. / Panorámica de archivo de Puerto Vallarta, fotografiada el 23 de noviembre de 2022. Imagen de contexto. La escuela de Ixtapa y sus bebederos quedan fuera de la escena. August Dominus / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, cropped/resized. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Illustrative archive photo, April19,2014, outside Puerto Vallarta. Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA4.0. Cropped/resized, adaptations under same licence. / Foto ilustrativa de archivo,19abril2014, fuera de Puerto Vallarta. Recortada/redimensionada. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Norwegian Bliss, Puerto Vallarta harbour archive, Nov. 21, 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cropped and resized, adaptations under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / Norwegian Bliss, archivo del puerto de Puerto Vallarta, 21 nov. 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recortada y redimensionada, adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Tourism News
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Archive location photo: Marina Vallarta, October 4, 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Cropped and resized; adapted variants under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Foto de archivo del lugar: Marina Vallarta, 4 de octubre de 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recortada y redimensionada; adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Fishing
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Illustrative archive photograph of groceries in a shopping cart in Kenya. Capture date not supplied. safaritravelplus / CC0. Source: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ / Foto ilustrativa de archivo de productos en un carrito de compras en Kenia. Fecha de captura no proporcionada. safaritravelplus / CC0. Fuente: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ Cropped/resized. / Recortada y redimensionada.

Shopping
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Company publicity image of Soluma at BON, released November 6, 2026. VidantaWorld / PR Newswire. Capture date and photographer not supplied. Cropped and resized. / Imagen promocional de Soluma en BON, distribuida el 6 de noviembre de 2026. VidantaWorld / PR Newswire. No se indican fecha de captura ni fotógrafo. Recortada y redimensionada.

Tourism News
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