The listed areas are La Playita, Centro Pitillal, Prados de la Montaña, Villa de Guadalupe, Paseos de la Ribera, Leandro Valle, La Posta, San Esteban, Condominios Miramar, Playa Grande, Fontanal, Villas Río, Jardines de la Higuera, Primavera de Vallarta, Prados de la Higuera and Arboledas.

The reported plan placed interconnection work on Francisco Villa between 20 de Noviembre and Independencia. Vallarta Today has not verified whether the interruption occurred or the current service status.

Reportes detallan el corte de agua previsto para el 10 de noviembre en 16 colonias de Vallarta

Nota breve. NNC informó de un corte de agua de SEAPAL programado para el martes 10 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, en 16 colonias de Puerto Vallarta.

Las colonias mencionadas son La Playita, Centro Pitillal, Prados de la Montaña, Villa de Guadalupe, Paseos de la Ribera, Leandro Valle, La Posta, San Esteban, Condominios Miramar, Playa Grande, Fontanal, Villas Río, Jardines de la Higuera, Primavera de Vallarta, Prados de la Higuera y Arboledas.

El plan reportado ubicaba la interconexión en Francisco Villa, entre 20 de Noviembre e Independencia. Vallarta Today no ha verificado si ocurrió la suspensión ni el estado actual del servicio.