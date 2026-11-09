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BON Says Soft-Opening Access Is Reserved for Resort Guests

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Company publicity image of Soluma at BON, released November 6, 2026. VidantaWorld / PR Newswire. Capture date and photographer not supplied. Cropped and resized. / Imagen promocional de Soluma en BON, distribuida el 6 de noviembre de 2026. VidantaWorld / PR Newswire. No se indican fecha de captura ni fotógrafo. Recortada y redimensionada.

Tourism News
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News Brief. BON at VidantaWorld Vallarta–Nuevo Nayarit is in a private soft-opening phase for selected resort guests, according to the operator's current website. It says this phase began Oct. 24, 2026.

General-public ticket sales are planned for a later stage, with a public opening currently scheduled for 2027. A Nov. 6 company announcement also separates guest access from the 2027 public opening.

The current FAQ lists soft-opening hours Tuesday through Saturday, 5 p.m. to 11:30 p.m., and says Cirque du Soleil LUDÕ requires a separate purchase from park entry.

Visitors should check eligibility and current access conditions with the operator before planning a visit.

BON reserva su preapertura para huéspedes del complejo

Nota breve. BON, en VidantaWorld Vallarta–Nuevo Nayarit, se encuentra en una etapa de preapertura privada para huéspedes seleccionados del complejo, según el sitio actual del operador. La página señala que esta fase comenzó el 24 de octubre de 2026.

La venta de boletos para el público general está prevista para una etapa posterior, con apertura al público programada actualmente para 2027. Un comunicado de la empresa del 6 de noviembre también distingue el acceso de huéspedes de la apertura general de 2027.

Las preguntas frecuentes actuales indican un horario de preapertura de martes a sábado, de 17:00 a 23:30 horas. También señalan que Cirque du Soleil LUDÕ requiere una compra independiente del acceso al parque.

Antes de planear una visita, conviene confirmar con el operador quiénes pueden ingresar y las condiciones vigentes de acceso.

Illustrative archive photo, April19,2014, outside Puerto Vallarta. Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA4.0. Cropped/resized, adaptations under same licence. / Foto ilustrativa de archivo,19abril2014, fuera de Puerto Vallarta. Recortada/redimensionada. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Norwegian Bliss, Puerto Vallarta harbour archive, Nov. 21, 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cropped and resized, adaptations under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / Norwegian Bliss, archivo del puerto de Puerto Vallarta, 21 nov. 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recortada y redimensionada, adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Tourism News
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Archive location photo: Marina Vallarta, October 4, 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Cropped and resized; adapted variants under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Foto de archivo del lugar: Marina Vallarta, 4 de octubre de 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recortada y redimensionada; adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

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Illustrative archive photograph of groceries in a shopping cart in Kenya. Capture date not supplied. safaritravelplus / CC0. Source: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ / Foto ilustrativa de archivo de productos en un carrito de compras en Kenia. Fecha de captura no proporcionada. safaritravelplus / CC0. Fuente: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ Cropped/resized. / Recortada y redimensionada.

Shopping
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Company publicity image of Soluma at BON, released November 6, 2026. VidantaWorld / PR Newswire. Capture date and photographer not supplied. Cropped and resized. / Imagen promocional de Soluma en BON, distribuida el 6 de noviembre de 2026. VidantaWorld / PR Newswire. No se indican fecha de captura ni fotógrafo. Recortada y redimensionada.

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