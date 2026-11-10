SMN Forecasts Tuesday Showers in Jalisco and Gusts of 30–40 km/h

For the Pacific Central region, the agency forecasts partly cloudy skies, a cool morning across most of the region and cold conditions in higher parts of Jalisco and Michoacán. The afternoon is expected to be warm to hot, with showers in Jalisco and Michoacán, isolated rain in Colima and no rain in Nayarit.

Regional winds are forecast from the west and northwest at 10–20 kilometres per hour. Gusts of 30–40 km/h are forecast in parts of Nayarit, Jalisco and Michoacán, compared with gusts of up to 30 km/h in parts of Colima.

Nationally, the SMN says low-pressure channels over central Mexico and the Yucatán Peninsula will interact with the subtropical jet stream and atmospheric instability. That combination is expected to produce rain in several states, including showers in Jalisco. A separate low-pressure channel over the western Gulf of Mexico will bring rain to parts of the northeast, east and southeast.

For local readers, Puerto Vallarta lies in Jalisco, while Bahía de Banderas municipality lies in Nayarit. The rainfall categories distinguish the two states, although both appear in the same maximum-temperature band. State and regional forecasts cover coastal communities and inland locations with different conditions.

The source is SMN bulletin 627, issued Tuesday, Nov. 10, at 6 a.m., central Mexico time. The next general bulletin is scheduled for 6 p.m., or earlier if conditions change significantly.

Prevén chubascos en Jalisco y rachas de 30 a 40 km/h este martes

Jalisco figura en el pronóstico de chubascos de 5 a 25 milímetros para el martes 10 de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional. Su aviso matutino también incluye a Jalisco y Nayarit entre los estados con máximas previstas de 35 a 40°C.

Para el Pacífico Centro, el organismo prevé cielo medio nublado, una mañana fresca en la mayor parte de la región y condiciones frías en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde se espera un ambiente de cálido a caluroso, con chubascos en Jalisco y Michoacán, lluvias aisladas en Colima y sin lluvia en Nayarit.

El viento regional será del oeste y noroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora. Se prevén rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán, frente a rachas de hasta 30 km/h en zonas de Colima.

En el ámbito nacional, el SMN señala que canales de baja presión sobre el centro del país y la península de Yucatán interactuarán con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica. Esa combinación ocasionará lluvias en varios estados, incluidos chubascos en Jalisco. Otro canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México provocará lluvias en zonas del noreste, oriente y sureste.

Para quienes viven en la región, Puerto Vallarta pertenece a Jalisco y el municipio de Bahía de Banderas a Nayarit. Las categorías de lluvia distinguen a los dos estados, aunque ambos figuran en el mismo intervalo de temperaturas máximas. Los pronósticos estatales y regionales abarcan comunidades costeras y localidades del interior con condiciones distintas.

La fuente es el aviso 627 del SMN, emitido el martes 10 de noviembre a las 6:00 horas, tiempo del centro de México. La siguiente emisión general está prevista para las 18:00 horas, o antes si ocurre un cambio significativo.