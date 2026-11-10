Buen Fin Begins November 13: Checks for Vallarta Shoppers

The programme's website advertises a search for participating physical and online shops. Look for the particular business name. A chain's familiar name or a discount advertisement alone should not be treated as confirmation that a particular seller participates.

There is also a separate timetable for the tax authority's El Buen Fin draw. The Servicio de Administración Tributaria says its consultation of participating banks and shops opens Nov. 13. Its later check of participating purchase transactions and businesses opens Nov. 27. Purchases must meet the draw's rules, so a sale advertised during the shopping period does not establish eligibility.

Small businesses have until Nov. 12 to register through elbuenfin.org, according to the SAT. Merchants should consult the authority's published requirements before treating registration as confirmation that they qualify for its draw.

For a seller's complaint history, the Procuraduría Federal del Consumidor offers its Buró Comercial. The free online service accepts a commercial or legal business name and provides information about complaints, their procedural status and principal reasons for claims.

Profeco recommends checking the name against a receipt, invoice or the business's website and entering it without accents or punctuation. A typing error can change the result. The site's published coverage currently runs through Oct. 31, 2026.

The bureau also explains that protected complaint information is omitted, including proceedings that cannot legally be disclosed. Its public results therefore do not represent every complaint received. Use that record alongside the participation and promotion checks when considering a purchase locally or online.

El Buen Fin Comienza el 13 de Noviembre: Qué Consultar Antes de Comprar

El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre este año. Quienes compran en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas pueden consultar herramientas oficiales sobre comercios e historiales de quejas antes de elegir dónde comprar.

El sitio del programa anuncia un buscador de establecimientos físicos y tiendas en línea participantes. Conviene buscar el nombre específico del negocio. El nombre conocido de una cadena o un anuncio de descuentos, por sí solos, no deben tomarse como confirmación de que un vendedor determinado participa.

El sorteo de El Buen Fin del Servicio de Administración Tributaria tiene un calendario aparte. El SAT señala que la consulta de bancos y comercios participantes estará disponible a partir del 13 de noviembre. La consulta posterior de operaciones de compra y comercios participantes comenzará el 27 de noviembre. Las compras deben cumplir las bases del sorteo, de modo que una oferta anunciada durante esas fechas no establece por sí misma su elegibilidad.

Según el SAT, los pequeños comercios tienen hasta el 12 de noviembre para registrarse en elbuenfin.org. Los negocios deben consultar los requisitos publicados por la autoridad antes de considerar que su inscripción confirma que cumplen las condiciones de su sorteo.

Para conocer el historial de quejas de un proveedor, la Procuraduría Federal del Consumidor ofrece el Buró Comercial. El servicio gratuito en línea permite buscar por nombre comercial o razón social y consultar información sobre quejas, sus estados procesales y los principales motivos de reclamación.

Profeco recomienda comprobar el nombre en un recibo, factura o sitio del negocio e ingresarlo sin acentos ni signos de puntuación. Un error de captura puede cambiar el resultado. La información publicada actualmente abarca hasta el 31 de octubre de 2026.

El Buró también explica que se omite información protegida sobre quejas, incluidos procedimientos que no pueden divulgarse legalmente. Por ello, los resultados públicos no representan todas las quejas recibidas. Ese historial puede consultarse junto con la participación y las condiciones de la promoción al valorar una compra local o en línea.