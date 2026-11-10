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PVR Asian Festival Announces November 14–15 Programme

Details

Norwegian Bliss, Puerto Vallarta harbour archive, Nov. 21, 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cropped and resized, adaptations under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / Norwegian Bliss, archivo del puerto de Puerto Vallarta, 21 nov. 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recortada y redimensionada, adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Tourism News
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News Brief. PVR Asian Festival is scheduled for Nov. 14–15, from 11 a.m. to 11 p.m. each day, at Pier 2 of Puerto Vallarta's maritime terminal, the organizer announces.

The programme advertises Asian food, K-pop, anime, cosplay, gaming, workshops and an Asian Market. These are planned activities.

The organizer's ticket page now lists final-phase prices of 200 pesos for one day or 250 pesos for both days, plus service fees. Check current availability on the ticketing platform. Children ages 0–11 enter free with an adult holding a valid ticket.

Visitors should check the organizer's current programme and ticket conditions before attending.

PVR Asian Festival anuncia programa para el 14 y 15 de noviembre

Nota breve. PVR Asian Festival está programado para el 14 y 15 de noviembre, de 11:00 a 23:00 horas cada día, en el Muelle 2 de la Terminal Marítima de Puerto Vallarta, anuncia el organizador.

El programa anuncia comida asiática, K-pop, anime, cosplay, gaming, talleres y un Asian Market. Son actividades previstas.

La página de boletos del organizador muestra ahora precios de última fase de 200 pesos por un día o 250 pesos por ambos, más cargos por servicio. Consulta la disponibilidad actual en la plataforma de boletaje. Niñas y niños de 0 a 11 años entran gratis con una persona adulta que tenga un boleto vigente.

Antes de asistir, conviene consultar el programa y las condiciones actuales de boletaje del organizador.

Illustrative archive photo, April19,2014, outside Puerto Vallarta. Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA4.0. Cropped/resized, adaptations under same licence. / Foto ilustrativa de archivo,19abril2014, fuera de Puerto Vallarta. Recortada/redimensionada. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Services
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Norwegian Bliss, Puerto Vallarta harbour archive, Nov. 21, 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cropped and resized, adaptations under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / Norwegian Bliss, archivo del puerto de Puerto Vallarta, 21 nov. 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recortada y redimensionada, adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Tourism News
Details

Archive location photo: Marina Vallarta, October 4, 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Cropped and resized; adapted variants under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Foto de archivo del lugar: Marina Vallarta, 4 de octubre de 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recortada y redimensionada; adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Fishing
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Illustrative archive photograph of groceries in a shopping cart in Kenya. Capture date not supplied. safaritravelplus / CC0. Source: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ / Foto ilustrativa de archivo de productos en un carrito de compras en Kenia. Fecha de captura no proporcionada. safaritravelplus / CC0. Fuente: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ Cropped/resized. / Recortada y redimensionada.

Shopping
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Company publicity image of Soluma at BON, released November 6, 2026. VidantaWorld / PR Newswire. Capture date and photographer not supplied. Cropped and resized. / Imagen promocional de Soluma en BON, distribuida el 6 de noviembre de 2026. VidantaWorld / PR Newswire. No se indican fecha de captura ni fotógrafo. Recortada y redimensionada.

Tourism News
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