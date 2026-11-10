PVR Asian Festival Announces November 14–15 Programme

News Brief. PVR Asian Festival is scheduled for Nov. 14–15, from 11 a.m. to 11 p.m. each day, at Pier 2 of Puerto Vallarta's maritime terminal, the organizer announces.
The programme advertises Asian food, K-pop, anime, cosplay, gaming, workshops and an Asian Market. These are planned activities.
The organizer's ticket page now lists final-phase prices of 200 pesos for one day or 250 pesos for both days, plus service fees. Check current availability on the ticketing platform. Children ages 0–11 enter free with an adult holding a valid ticket.
Visitors should check the organizer's current programme and ticket conditions before attending.
PVR Asian Festival anuncia programa para el 14 y 15 de noviembre
Nota breve. PVR Asian Festival está programado para el 14 y 15 de noviembre, de 11:00 a 23:00 horas cada día, en el Muelle 2 de la Terminal Marítima de Puerto Vallarta, anuncia el organizador.
El programa anuncia comida asiática, K-pop, anime, cosplay, gaming, talleres y un Asian Market. Son actividades previstas.
La página de boletos del organizador muestra ahora precios de última fase de 200 pesos por un día o 250 pesos por ambos, más cargos por servicio. Consulta la disponibilidad actual en la plataforma de boletaje. Niñas y niños de 0 a 11 años entran gratis con una persona adulta que tenga un boleto vigente.
Antes de asistir, conviene consultar el programa y las condiciones actuales de boletaje del organizador.