Fishing Tournament Sets November 11–14 Programme

The club's programme schedules registration Wednesday from 5 to 10 p.m. at Hamburgo 145 in Versalles. Thursday's opening is at 7 a.m. on the Malecón in front of Hotel Rosita.

Weigh-ins are scheduled from 2 to 6 p.m. Thursday through Saturday on Marina Vallarta's boardwalk beside Marina del Rey condominiums, with awards Saturday at 7 p.m.

The club's 2026 rules list marlin, tuna and dorado as qualifying fish. Consult the club's programme and rules for current terms and changes.

Publican programa del torneo de pesca del 11 al 14 de noviembre

Nota breve. El 70º Torneo Internacional de Pesca de Marlín y Atún de Puerto Vallarta está previsto del 11 al 14 de noviembre, anuncia el Club de Pesca de Puerto Vallarta. El calendario del Fideicomiso de Turismo también ubica el torneo en Marina Vallarta.

El programa del club señala inscripciones el miércoles de 17:00 a 22:00 horas en Hamburgo 145, colonia Versalles. La inauguración será el jueves a las 7:00 horas, en el Malecón frente al Hotel Rosita.

Los pesajes están programados de 14:00 a 18:00 horas de jueves a sábado en el malecón de Marina Vallarta, junto a los condominios Marina del Rey. La premiación será el sábado a las 19:00 horas.

Las reglas de 2026 del club señalan marlín, atún y dorado como especies que califican. Consulta el programa y las reglas del club para conocer las condiciones vigentes y los cambios.