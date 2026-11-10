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Fishing Tournament Sets November 11–14 Programme

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Archive location photo: Marina Vallarta, October 4, 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Cropped and resized; adapted variants under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Foto de archivo del lugar: Marina Vallarta, 4 de octubre de 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recortada y redimensionada; adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Fishing
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News Brief. Puerto Vallarta's 70th International Marlin and Tuna Fishing Tournament is scheduled for Nov. 11–14, the Club de Pesca de Puerto Vallarta announces. The tourism board's calendar also lists the tournament at Marina Vallarta.

The club's programme schedules registration Wednesday from 5 to 10 p.m. at Hamburgo 145 in Versalles. Thursday's opening is at 7 a.m. on the Malecón in front of Hotel Rosita.

Weigh-ins are scheduled from 2 to 6 p.m. Thursday through Saturday on Marina Vallarta's boardwalk beside Marina del Rey condominiums, with awards Saturday at 7 p.m.

The club's 2026 rules list marlin, tuna and dorado as qualifying fish. Consult the club's programme and rules for current terms and changes.

Publican programa del torneo de pesca del 11 al 14 de noviembre

Nota breve. El 70º Torneo Internacional de Pesca de Marlín y Atún de Puerto Vallarta está previsto del 11 al 14 de noviembre, anuncia el Club de Pesca de Puerto Vallarta. El calendario del Fideicomiso de Turismo también ubica el torneo en Marina Vallarta.

El programa del club señala inscripciones el miércoles de 17:00 a 22:00 horas en Hamburgo 145, colonia Versalles. La inauguración será el jueves a las 7:00 horas, en el Malecón frente al Hotel Rosita.

Los pesajes están programados de 14:00 a 18:00 horas de jueves a sábado en el malecón de Marina Vallarta, junto a los condominios Marina del Rey. La premiación será el sábado a las 19:00 horas.

Las reglas de 2026 del club señalan marlín, atún y dorado como especies que califican. Consulta el programa y las reglas del club para conocer las condiciones vigentes y los cambios.

Illustrative archive photo, April19,2014, outside Puerto Vallarta. Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA4.0. Cropped/resized, adaptations under same licence. / Foto ilustrativa de archivo,19abril2014, fuera de Puerto Vallarta. Recortada/redimensionada. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Norwegian Bliss, Puerto Vallarta harbour archive, Nov. 21, 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cropped and resized, adaptations under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / Norwegian Bliss, archivo del puerto de Puerto Vallarta, 21 nov. 2022. August Dominus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recortada y redimensionada, adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Tourism News
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Archive location photo: Marina Vallarta, October 4, 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Cropped and resized; adapted variants under the same licence. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Foto de archivo del lugar: Marina Vallarta, 4 de octubre de 2009. KABAYEK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recortada y redimensionada; adaptaciones bajo la misma licencia. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Fishing
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Illustrative archive photograph of groceries in a shopping cart in Kenya. Capture date not supplied. safaritravelplus / CC0. Source: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ / Foto ilustrativa de archivo de productos en un carrito de compras en Kenia. Fecha de captura no proporcionada. safaritravelplus / CC0. Fuente: https://www.safaritravelplus.com/images/items/shopping-cart/ Cropped/resized. / Recortada y redimensionada.

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Company publicity image of Soluma at BON, released November 6, 2026. VidantaWorld / PR Newswire. Capture date and photographer not supplied. Cropped and resized. / Imagen promocional de Soluma en BON, distribuida el 6 de noviembre de 2026. VidantaWorld / PR Newswire. No se indican fecha de captura ni fotógrafo. Recortada y redimensionada.

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